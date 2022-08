Da bambino sguardo dolce come lo zucchero, oggi è il cantante italiano più conosciuto al mondo: ecco chi è (Di martedì 30 agosto 2022) Un bambino innocente che mai e poi mai avrebbe pensato di essere amato e conosciuto da gran parte del popolo italiano. Nello scatto troviamo un pezzo del passato di un talentuoso ragazzo figlio d’arte. Uno scatto che circola sul web e che è stato pubblicato dalla stessa mamma del bambino, un piccolo con gli occhi scuri e con un’espressione che la dice lunga. Già da qui possiamo vedere quanto importante sia per lui la concentrazione al punto che è stata addirittura catturata in una foto. Riconoscere il personaggio che si nasconde dietro questa foto non è semplice. Vi lasciamo però una serie di indizi utili a scoprire l’identità di questo bambino. La foto postata sui social Due genitori molto importanti e conosciuti, un uomo che ha sfondato nel mondo della musica e una ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 30 agosto 2022) Uninnocente che mai e poi mai avrebbe pensato di essere amato eda gran parte del popolo. Nello scatto troviamo un pezzo del passato di un talentuoso ragazzo figlio d’arte. Uno scatto che circola sul web e che è stato pubblicato dalla stessa mamma del, un piccolo con gli occhi scuri e con un’espressione che la dice lunga. Già da qui possiamo vedere quanto importante sia per lui la concentrazione al punto che è stata addirittura catturata in una foto. Riconoscere il personaggio che si nasconde dietro questa foto non è semplice. Vi lasciamo però una serie di indizi utili a scoprire l’identità di questo. La foto postata sui social Due genitori molto importanti e conosciuti, un uomo che ha sfondato neldella musica e una ...

