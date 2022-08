Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Crollano le adozioni in Italia: solo 680 nel 2021, pesa anche il Covid #adozioni - MediasetTgcom24 : Crollano le adozioni in Italia: solo 680 nel 2021, pesa anche il Covid #adozioni -

I dati emergono dall'ultimo rapporto della Commissione per leinternazionali, relativo al 2021. Nel 2012 erano state registrate 3.106In dieci anni sono lein Italia sono crollate del 85%. Crisi economica, pandemia e guerra ma anche burocrazia tra le cause L'articololein Italia: - 85% in 10 anni. Il report del Cai proviene da True ... Crollano le adozioni in Italia: solo 680 nel 2021, pesa anche il Covid Nel 2021 in Italia sono stati adottati 680 bambini stranieri, mentre nel 2020 erano stati 669, il dato più basso in assoluto. Numeri dimezzati rispetto al 2019 (quando si erano contate 1.205 adozioni) ...Perché l’adozione del Bitcoin è fallita in El Salvador A quasi un anno dalla ufficializzazione di BTC come valuta legale, il Paese sembra non aver migliorato la sua situazione economico-finanziaria.