Cristiano Ronaldo Napoli | ipotesi remota | il portoghese nutre dei dubbi sugli azzurri in Champions

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - tancredipalmeri : Attenzione! Secondo @EduAguirre7 del Chiringuito, amico personale di Cristiano Ronaldo, CR7 avrebbe deciso di non andare al Napoli - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - CalcioNews24 : #CristianoRonaldo non convinto dell'ipotesi #Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Cristiano Ronaldo ha bloccato l'offerta da 140 milioni per Victor Osimhen -

Un fantasma si aggira per l'Europa senza trovare pace. Lo spettro che aleggia su tutte le big del Vecchio Continente ha sembianze di un fuoriclasse portoghese di nome. Eh già, CR7 smania per lasciare l'indigesto Manchester United per tornare a giocare la Champions League. Fare l'Europa League per un giocatore del suo calibro sarebbe un'onta ...La Juventus tratta a oltrenza Leandro Paredes col PSG, dove arriva Fabian Ruiz dal Napoli, ancora al centro delle voci su. Il Milan torna a giocare sul campo del Sassuolo 100 giorni ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...NAPOLI (ITALPRESS) - "Cristiano Ronaldo Tutti vorrebbero allenarlo ma non c'è alcuna trattativa. Siamo realisti, la vedo dura: questa è la mia opinione". Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ...