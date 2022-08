Cristiano Ronaldo al Napoli, perché no? (Di martedì 30 agosto 2022) È difficile dare un senso alla notizia più assurda di questo mercato, così assurda da aver assunto piano piano i contorni di una verità. Ci sarebbero tanti motivi perché no, ovviamente. perché mettersi in squadra un calciatore di quasi 38 anni così ingombrante? Un attaccante che nelle ultime due stagioni ha sì segnato 60 gol, ma ha anche dato l’impressione di essersi ulteriormente isolato da un’idea di gioco collettiva per trasformare il calcio in una sfida personale contro la linea di porta avversaria. Per Spalletti inserire Cristiano Ronaldo nel suo Napoli, una squadra che gioca bene e in maniera molto associativa, porterebbe infiniti grattacapi tattici, probabilmente irrisolvibili senza mettere mano, in modo pesante, all’assetto della squadra. Storicamente il portoghese ama partire dalla zona ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 30 agosto 2022) È difficile dare un senso alla notizia più assurda di questo mercato, così assurda da aver assunto piano piano i contorni di una verità. Ci sarebbero tanti motivino, ovviamente.mettersi in squadra un calciatore di quasi 38 anni così ingombrante? Un attaccante che nelle ultime due stagioni ha sì segnato 60 gol, ma ha anche dato l’impressione di essersi ulteriormente isolato da un’idea di gioco collettiva per trasformare il calcio in una sfida personale contro la linea di porta avversaria. Per Spalletti inserirenel suo, una squadra che gioca bene e in maniera molto associativa, porterebbe infiniti grattacapi tattici, probabilmente irrisolvibili senza mettere mano, in modo pesante, all’assetto della squadra. Storicamente il portoghese ama partire dalla zona ...

