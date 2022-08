Crisi energetica, come siamo arrivati a questo punto? È tutto legato alle fonti fossili (Di martedì 30 agosto 2022) di Alessio Andreoli Da cittadino, semplice uomo della strada, mi chiedo come sia stato possibile che in così breve tempo la situazione energetica globale abbia raggiunto livelli di degenerazione tali da impoverire tutti, mettere sul lastrico molte famiglie, far fallire aziende, mettere in Crisi molti governi, insomma quello che stiamo vedendo da diversi mesi a questa parte. Cerco delle risposte, delle spiegazioni, perché credo che solo attraverso la comprensione dei meccanismi che hanno portato a questo sia possibile cercare soluzioni. Per darmi delle risposte faccio appello alla mia esperienza lavorativa, ho lavorato 43 anni per una multinazionale ricoprendo nel tempo diversi ruoli fino ad arrivare molto vicino alla dirigenza. questo mi ha permesso di approfondire molti meccanismi, regole gestionali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) di Alessio Andreoli Da cittadino, semplice uomo della strada, mi chiedosia stato possibile che in così breve tempo la situazioneglobale abbia raggiunto livelli di degenerazione tali da impoverire tutti, mettere sul lastrico molte famiglie, far fallire aziende, mettere inmolti governi, insomma quello che stiamo vedendo da diversi mesi a questa parte. Cerco delle risposte, delle spiegazioni, perché credo che solo attraverso la comprensione dei meccanismi che hanno portato asia possibile cercare soluzioni. Per darmi delle risposte faccio appello alla mia esperienza lavorativa, ho lavorato 43 anni per una multinazionale ricoprendo nel tempo diversi ruoli fino ad arrivare molto vicino alla dirigenza.mi ha permesso di approfondire molti meccanismi, regole gestionali ...

GiuseppeConteIT : Non si facciano pagare alla scuola le conseguenze della crisi energetica. I nostri ragazzi hanno già dato. - fanpage : “Questa situazione di emergenza l’avevamo prevista. Era facile prevederla, ma non ci hanno ascoltato”: lo ha detto… - Linkiesta : @CarloCalenda spiega quali misure bisogna adottare per combattere la crisi energetica e finanziaria |… - KoenigLaurin : @chiccotesta @CarloCalenda Praticamente siccome Draghi non è stato in grado di affrontare la crisi energetica (comi… - IncBeelzebub : Sempre peggio -