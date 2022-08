Crisi del gas, riaprono le centrali a carbone? “Assurdo, si punti sulle fonti rinnovabili” (Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. Crescono i timori per la Crisi energetica. La guerra russo-ucraina prosegue, sulla scena internazionale continuano a esserci tensioni importanti e, con la riduzione delle forniture di gas dalla Russia, l’Italia e l’Europa rischiano di avere seri problemi in autunno. Settimana dopo settimana aumenta la paura di restare al freddo: non è escluso che possa rendersi necessario ricorrere al razionamento e, nelle ultime ore, ha cominciato a circolare l’ipotesi della riapertura delle centrali a carbone. Considerando che si tratta di un combustibile fossile altamente inquinante, questo scenario desta non poche preoccupazioni sulle possibili conseguenze sull’ambiente. Elena Ferrario, presidente di Legambiente Bergamo, afferma: “È Assurdo pensare di tornare alle stesse cause che ci hanno portato alla ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. Crescono i timori per laenergetica. La guerra russo-ucraina prosegue, sulla scena internazionale continuano a esserci tensioni importanti e, con la riduzione delle forniture di gas dalla Russia, l’Italia e l’Europa rischiano di avere seri problemi in autunno. Settimana dopo settimana aumenta la paura di restare al freddo: non è escluso che possa rendersi necessario ricorrere al razionamento e, nelle ultime ore, ha cominciato a circolare l’ipotesi della riapertura delle. Considerando che si tratta di un combustibile fossile altamente inquinante, questo scenario desta non poche preoccupazionipossibili conseguenze sull’ambiente. Elena Ferrario, presidente di Legambiente Bergamo, afferma: “Èpensare di tornare alle stesse cause che ci hanno portato alla ...

