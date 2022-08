Crisi del gas | la Russia | “Rispettiamo obblighi forniture | ma le sanzioni…”

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – I drammatici aumenti del gas, nonostante la frenata delle ultime ore, possono portare l’Italia in recessione. Non è una novità, è semmai uno scenario da incubo del quale siamo tutti consapevoli da tempo. A pagarne il prezzo sono già famiglie e imprese, con i piani europei che restano ancora nebulosi e dunque poco rassicuranti. Intanto però laprova a rassicurare sulle, dicendosi “pronta a rispettare i suoisulledi gas”. A dirlo, durante l’odierna conferenza stampa, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Gas, laassicura su, ma punta il dito contro le sanzioni “A ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni”, ha poi precisato Peskov. Secondo Mosca sono quindi in ...

