Cremonese | il d g Armenia | «Valutiamo il ritorno di Carnesecchi Fagioli e Gaetano piste fredde»

(Di martedì 30 agosto 2022) Il d.g. dellaha parlato del possibilediin grigiorosso Paolo, direttore generale della, in una intervista ai microfoni di Cremona 1 ha parlato degli ultimi giorni di mercato della squadra grigiorossa.– «È una situazione che sta prendendo forma in queste ore. La stiamo valutando».– «Sono duefreddissime». SARR – «La trattativa è stata stoppata da Antonio Conte che dopo l’infortunio di un centrocampista della rosa inglese ha deciso di non privarsi del giocatore. Con lui avevamo già un accordo di massima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

