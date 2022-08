Covid: verso la riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni (Di martedì 30 agosto 2022) Per i positivi asintomatici non sarà più necessario aspettare una settimana per il tampone di uscita. È l'orientamento del Consiglio superiore di sanità sulla base del trend epidemico, ma sarà il ministero a decidere. Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) Per i positivi asintomatici non sarà più necessario aspettare una settimana per il tampone di uscita. È l'orientamento del Consiglio superiore di sanità sulla base del trend epidemico, ma sarà il ministero a decidere.

