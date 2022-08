Covid | Sono 31 088 i nuovi positivi e 98 le vittime

(Di martedì 30 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) –31.088 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 208.996 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza pandemica.98 i decessi (ieri 60) nelle ultime 24 ore, per un totale di 175.505da inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni,5.427 (204 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 226 in terapia intensiva (-3).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Ma purtroppo il modo in cui si registrano i decessi nonuguali per tutti i medici. Se nelle tante cause di decessi magari per incidente stradale o altro nel certificato di morte c'è, ......come d'ora in avanti ilpotrebbe manifestarsi in ondate, proprio come il virus influenzale. BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 30 AGOSTO/ +98 morti, tasso positività 14,9% " Queste onde...(Adnkronos) - Sono 4.875 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino della Regione di oggi, 30 agosto 2022. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Milano città sono 488.Ci sono 936 nuovi casi Covid positivi in Liguria a fronte di 6.987 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività al 13,3%. Calano gli ospedalizzati che oggi sono 245, 11 in meno ...