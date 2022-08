Covid | Oms | “Priorità quarta dose a fragili e vaccino con antinfluenzale”

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Nella strategia anti-per l’autunno e l’inverno in arrivo, “è prioritario il secondo booster diai più vulnerabili, compresi gli anziani, gli immunocompromessi e le persone con patologie pregresse. Stiamo anche esortando i paesi a somministrare ilinsieme al-19, quando possibile”. Lo ha sottolineato il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge, facendo il punto sulle emergenze di salute pubblica nella regione europea e sugli interventi da mettere in campo nei prossimi mesi. “Nel giro di poche settimane – avverte Kluge – si prevede che la regione europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di-19 dall’inizio della pandemia due anni e mezzo fa. Abbiamo ...

Nel giro di "poche settimane, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di- 19 da inizio pandemia due anni e mezzo fa". Lo ha detto il direttoreEuropa, Hans Kluge, in conferenza stampa Con l'avvicinarsi dell'autunno - inverno, prevediamo un aumento dei casi, con ..."Abbiamo fatto grandi passi contro la pandemia - ha detto il direttoreEuropa, Hans Kluge, in ... I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 204 (ieri - 3), per un totale di 5.427 ... Oms-Europa, verso 250 milioni di casi Covid. Nuovo aumento in autunno. "Ora priorità quarta dose e vaccino Covid con antinfluenza" - Salute & Benessere Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - Nella strategia anti-Covid per l'autunno e l'inverno in arrivo, "è prioritario il secondo booster di vaccino ai più vulnerabi ...Sono 1.957 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.952 tamponi processati. Ieri erano 536. Il tasso di positività è al 15,1% […] ...