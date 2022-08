Covid, Oms: “L’autunno sarà duro, quarta dose e mascherine al chiuso” (Di martedì 30 agosto 2022) L’estate volge al termine e si avvicina una possibile ondata di Covid con l’arrivo del prossimo autunno. L’Oms prevede per l’Europa un netto aumento dei nuovi casi, a fronte dei quali è bene cautelarsi fin da ora. Nel giro di “poche settimane, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di Covid-19 da inizio pandemia, due anni e mezzo fa” ha dichiarato direttore Oms Europa, Hans Kluge. Con l’avvicinarsi delL’autunno-inverno, “prevediamo un aumento dei casi, con o senza una recrudescenza dell’influenza stagionale.” E questo vale per tutto il territorio dell’Unione europea, secondo l’alto dirigente Oms, compresa l’Italia. “Abbiamo fatto grandi passi contro la pandemia ma il virus circola ampiamente” ha sottolineato Kluge in conferenza stampa. Perciò ci sono state “ospedalizzazioni e ancora troppi ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 agosto 2022) L’estate volge al termine e si avvicina una possibile ondata dicon l’arrivo del prossimo autunno. L’Oms prevede per l’Europa un netto aumento dei nuovi casi, a fronte dei quali è bene cautelarsi fin da ora. Nel giro di “poche settimane, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di-19 da inizio pandemia, due anni e mezzo fa” ha dichiarato direttore Oms Europa, Hans Kluge. Con l’avvicinarsi del-inverno, “prevediamo un aumento dei casi, con o senza una recrudescenza dell’influenza stagionale.” E questo vale per tutto il territorio dell’Unione europea, secondo l’alto dirigente Oms, compresa l’Italia. “Abbiamo fatto grandi passi contro la pandemia ma il virus circola ampiamente” ha sottolineato Kluge in conferenza stampa. Perciò ci sono state “ospedalizzazioni e ancora troppi ...

LaVeritaWeb : Malgrado le indicazioni Oms, finora gli antinfiammatori sono stati osteggiati. Tachipirina e attesa sono rimasti il… - Agenzia_Ansa : Oms Europa: verso 250 milioni di casi Covid da inizio pandemia. Nuovo aumento in autunno. 'Ora la priorità è sommin… - Ienaridens2 : la polio stava per sparire per sempre. poi il calo di attenzione alle vacc dovuto al covid e il sempre più forte mo… - MGNapolitano : RT @Adriauss: @SkyTG24 #OMS mettete insieme: #vaccino per #Covid, #poliomelite, #monkeypox, #febbregialla, #tubercolosi, #polmonite, #raff… - Adriauss : @SkyTG24 #OMS mettete insieme: #vaccino per #Covid, #poliomelite, #monkeypox, #febbregialla, #tubercolosi,… -