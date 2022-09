Covid oggi Sicilia | 1 957 contagi e 13 morti | bollettino 30 agosto

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.957 i nuovida coronavirus302022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 12.952 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono scesi a 71.250 (608 in meno rispetto a ieri). Dalquotidiano del ministero della Salute emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.552, mentre dei 13 decessi riportati(12.079 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 4 si sono registrati ieri mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 428, mentre si trovano in terapia intensiva 23 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 388 a ...

Il bollettino di oggi 30 agosto: I nuovi casi di Covid-19 in Italia, 30 agosto, sono 31.088, con 208.996 tamponi. Tasso di positività pari a 14,9% (+1,6 punti percentuali). I decessi sono 98. In Basilicata sono 441 i nuovi contagi da coronavirus, 30 agosto 2022, su un totale di 1.545 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Roma, 30 agosto 2022 - Si va verso un nuovo allentamento delle misure anticovid con la riduzione dei tempi di quarantena e di isolamento nei casi di positività al coronavirus. Il direttore generale dell'Oms Europa, avverte tutti del nuovo pericolo poliomielite. Coloro che non l'hanno ancora fatto, devono vaccinarsi.