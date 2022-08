Covid, l’Oms: Dall’inizio della pandemia in Europa 250 milioni di casi. Variante Centaurus alle porte (Di martedì 30 agosto 2022) In un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla diffusione del Covid nel mondo si afferma che l’Europa è ormai vicina al tragiardo di 250 milioni di casi dall’iinizio della pandemia. Intanto, mentre la Variante Covid Omicron 5 è ancora dominante in Italia e in Europa, la preoccupazione della comunità scientifica è già rivolta a quella che appare chiaramente come la prossima ondata di contagi da Coronavirus, legata alla Variante Centaurus, ufficialmente BA 2.75. In Italia il primo caso è già stato riscontrato in Sardegna pochi giorni fa, ma sono già una ventina i Paesi in cui è stata rilevata. Cosa potrebbe accadere? Il timore è che nel giro di pochi mesi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) In un rapporto dell’Organizzazione MondialeSanità sulla diffusione delnel mondo si afferma che l’è ormai vicina al tragiardo di 250didall’iinizio. Intanto, mentre laOmicron 5 è ancora dominante in Italia e in, la preoccupazionecomunità scientifica è già rivolta a quella che appare chiaramente come la prossima ondata di contagi da Coronavirus, legata alla, ufficialmente BA 2.75. In Italia il primo caso è già stato riscontrato in Sardegna pochi giorni fa, ma sono già una ventina i Paesi in cui è stata rilevata. Cosa potrebbe accadere? Il timore è che nel giro di pochi mesi ...

