Covid Italia, le nuove regole: cambiano quarantena e isolamento: tutti i dettagli (Di martedì 30 agosto 2022) Covid, cambia la durata della quarantena. In queste ore le autorità sanitarie stano valutando proprio questo cambiamento sulla base dell’andamento dei contagi da Coronavirus in Italia. La disposizione riguarderebbe i positivi asintomatici. Ieri, lunedì 29 agosto, i contagiati erano stati 8355 mentre le vittime 60. Oggi invece dati in aumento con 90 persone decedute e 31088 nuovi casi, il tasso di positività è al 14,9%. Sul fronte ospedali, invece, c’è un calo di 3 unità nelle terapie intensive con 19 ingressi del giorno e un totale di 226 posti occupati. I ricoveri ordinari sono 204 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 5427. L’Oms fa sapere: “In poche settimane, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250mln di casi confermati di Covid-19 da inizio pandemia due anni e mezzo fa. Con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022), cambia la durata della. In queste ore le autorità sanitarie stano valutando proprio questo cambiamento sulla base dell’andamento dei contagi da Coronavirus in. La disposizione riguarderebbe i positivi asintomatici. Ieri, lunedì 29 agosto, i contagiati erano stati 8355 mentre le vittime 60. Oggi invece dati in aumento con 90 persone decedute e 31088 nuovi casi, il tasso di positività è al 14,9%. Sul fronte ospedali, invece, c’è un calo di 3 unità nelle terapie intensive con 19 ingressi del giorno e un totale di 226 posti occupati. I ricoveri ordinari sono 204 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 5427. L’Oms fa sapere: “In poche settimane, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250mln di casi confermati di-19 da inizio pandemia due anni e mezzo fa. Con ...

