Covid in Lombardia | 4 875 nuovi positivi | tasso al 15 | 3% A Bergamo +470 casi

LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - bizcommunityit : Bollettino Covid Italia e Lombardia 30 agosto - travan28 : @paolacontini64 @alessandro1846 ci fu una levata di scudi:'giu' le mani dalla Lombardia' . Il problema ovviamente n… - travan28 : @paolacontini64 @alessandro1846 Mi dispiace Paola,spero che non sia nulla di grave.Questo e' il 'Modello Lombardia'… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 1.042 contagi e 14 morti: 150 casi a Milano. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Le associazioni confindustriali di Emilia Romagna,, Piemonte e Veneto invitano tutte le ... 'Una seconda dose di richiamo del vaccino anti -ai più vulnerabili, inclusi gli anziani, gli ...chi invoca un maxi - scostamento di bilancio come ai tempi della crisi, Matteo Salvini in ... A lanciare l'allarme sono i presidenti delle Confindustrie di Emilia - Romagna,, Piemonte e ...Espositori, animali, laboratori, tanti eventi e concerti. Torna a Castel di Lama la Fiera del SS Crocifisso, dal 1 al 4 settembre. Sabato 3 settembre ci sarà il concerto gratuito “Vento Popolare” di E ...TOSCANA - Sono 1.538 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. LOMBARDIA - Sono 4.875 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il b ...