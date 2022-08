Covid | in Lombardia 4 875 nuovi positivi | 470 a Bergamo

(Di martedì 30 agosto 2022) A fronte di 31.660 tamponi effettuati, sono 4.875 i(15,3%). Asono 470. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (21), continuano invece a diminuire i ricoverati nei reparti, dove si trovano 659 persone, 8 in meno di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 7. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 31.660, totale complessivo: 40.771.151 – icasi: 4.875 – in terapia intensiva: 21 (-) – i ricoverati non in terapia intensiva: 659 (-8) – i decessi, totale complessivo: 42.225 (+7) Icasi per provincia Milano: 1.448 di cui 488 a Milano città;: 470; Brescia: 628; Como: 313; Cremona: 188; Lecco: 150; Lodi: 105; Mantova: 266; Monza e Brianza: 416; Pavia: 278; Sondrio: 84; Varese: 433.

LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - buronjek : RT @franzbecchi: Nel periodo 2020-21 Abrignani ha ricevuto finanziamenti dal ministero della Salute e della Regione Lombardia per ricerche… - Lina6160655226 : @AFTERCOPERNICUS Nel periodo 2020-21 Abrignani ha ricevuto finanziamenti dal ministero della Salute e della Regione… - CorriereAlbaBra : Il valore del Piemonte, con un’incidenza di 208.1 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 22-28 agosto) a fr… - rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 30 agosto: 4.875 nuovi casi e 7 morti. Tasso di positività al 15,3% -

IL GIORNO

...di quasi 800mila euro (784.959 per l'esattezza) per attenuare l'impatto dell'epidemia da- 19 ... per 274.735,68 euro dal Fondo di Rotazione e per 117.743,87 euro da Regione. "I prodotti ...Tornano a crescere i nuovi casi di- 19 in Italia a fronte di un maggior numero di tamponi processati rispetto al giorno ... Tra le Regioni, il maggior numero di contagi si ha in(4.875), ... Covid, piano per l'autunno in Lombardia: "Pronti in caso di recrudescenza, due scenari" Coronavirus. I dati delle ultime 24 ore nel report di martedì 30 agosto. Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (21, come ieri) e cala nei reparti (-8, 659). Con 31.660 tamponi eff ...Tornano a crescere a fronte di un maggior numero di tamponi processati rispetto al giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ne registra ...