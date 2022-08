Covid e scuola, il pediatra: "Mascherina tornerà" (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - Le regole per il rientro a scuola, con l'allentamento delle misure anti Covid, "permetteranno sicuramente un inizio felice delle lezioni: senza mascherine, ritrovando i compagni in presenza e i compagni di banco che il distanziamento non permetteva più di avere. Ma le mascherine torneranno, insieme ai raffreddori che, come sempre, saranno 'un'epidemia' dopo una decina di giorni dall'avvio dell'anno scolastico". Lo spiega all'Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, professore dell'università Ludes-United Campus of Malta. Le indicazioni ministeriali prevedono, infatti, che in caso di sintomi lievi si può andare a scuola ma è necessario usare la Ffp2. "Settembre - continua Farnetani - è da sempre il mese in cui si verificano meno infezioni respiratorie durante l'anno. Ma una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - Le regole per il rientro a, con l'allentamento delle misure anti, "permetteranno sicuramente un inizio felice delle lezioni: senza mascherine, ritrovando i compagni in presenza e i compagni di banco che il distanziamento non permetteva più di avere. Ma le mascherine torneranno, insieme ai raffreddori che, come sempre, saranno 'un'epidemia' dopo una decina di giorni dall'avvio dell'anno scolastico". Lo spiega all'Adnkronos Salute ilItalo Farnetani, professore dell'università Ludes-United Campus of Malta. Le indicazioni ministeriali prevedono, infatti, che in caso di sintomi lievi si può andare ama è necessario usare la Ffp2. "Settembre - continua Farnetani - è da sempre il mese in cui si verificano meno infezioni respiratorie durante l'anno. Ma una ...

