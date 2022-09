Covid, cambiano quarantena e isolamento: le nuove regole (Di martedì 30 agosto 2022) Cambia la quarantena per il Covid , ma anche l' i solamento . nuove regole in arrivo dal ritorno delle vacanze . Le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore di modificare entrambi i ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Cambia laper il, ma anche l' i solamento .in arrivo dal ritorno delle vacanze . Le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore di modificare entrambi i ...

leggoit : #covid, cambiano #quarantena e isolamento: le nuove regole - SovranitaLavoro : In UK, silenziosamente, cambiano le linee guida per le vaccinazione COVID per le donne in gravidanza e allattamento… - infoitinterno : Covid, come cambiano scuola e Dad: le novità da settembre. Dal ministero il vademecum 'salva presidi' - marco07808096 : @Controcorrentv @sbarisoni Visto come cambiano facilmente di casacca i nostri parlamentari forse la Azzolina potre… - Asgard_Hydra : Scuola, come cambiano le regole anti-Covid | Wired Italia -