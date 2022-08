Covid 19 in Campania, bollettino del 29 agosto: 3.053 positivi (Di martedì 30 agosto 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 29 agosto, parla di 3.053 nuovi positivi su 16.412 tamponi analizzati. Sono 3.053 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania (nelle ultime 24 ore) a fronte dei 16.412 test effettuati, di cui 2.862 molecolari. Si registrano 3 decessi ai quali vanno aggiunti 7 avvenuti in Leggi su 2anews (Di martedì 30 agosto 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 29, parla di 3.053 nuovisu 16.412 tamponi analizzati. Sono 3.053 i nuovial19 in(nelle ultime 24 ore) a fronte dei 16.412 test effettuati, di cui 2.862 molecolari. Si registrano 3 decessi ai quali vanno aggiunti 7 avvenuti in

cronachecampane : Covid in Campania, torna a salire il contagio - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA CALANO I RICOVERI ORDINARI Sono 3053 i nuovi positivi al Covid in Campania (nelle ultime 2… - TV7Benevento : Covid. In Campania 3053 nuovi positivi, calano ricoveri ordinari. - - ANSACampania : Covid:Campania;3053 nuovi positivi, calano ricoveri ordinari - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.053 casi (su 16.412 test) con 10 morti -