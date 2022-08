“Costretti a far l’amore solo ogni tre giorni”: i personaggi di Canale 5 lo dicono chiaramente (Di martedì 30 agosto 2022) ; la confessione non passa inosservata. Una confessione che non è passata inosservata, quella di una delle coppie più chiacchierate del nostro mondo dello spettacolo. Una confessione che riguarda la sfera intima dei due innamorati, che hanno rivelato alcuni dettagli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 agosto 2022) ; la confessione non passa inosservata. Una confessione che non è passata inosservata, quella di una delle coppie più chiacchierate del nostro mondo dello spettacolo. Una confessione che riguarda la sfera intima dei due innamorati, che hanno rivelato alcuni dettagli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Efisio31251859 : @VperVendetta99 @mittdolcino Pensa crollo dell'€, perché gli europei non sono molto propensi ai razionamenti di luc… - AngeloCinquegr2 : Gli aumenti sono stati voluti X far chiudere tutti , sarete costretti a comprare tutto il cibo che arriva da fuori… - Mandrakeilre : @Torrenapoli1 Torre meret non parla alla difesa , non da fiducia alla difesa , domenica per far ripartire un azione… - Nazione_Pisa : Trasporti sanitari, si cambia: 'Costretti a far pagare di più' - Dinoquellovero : @EmiliaBalestri1 @CarloCalenda Non credo sia 'cattiveria'. Dopo il fallimento della 'coalizione ampia' e costretti… -