Costa più la demagogia che il gas L’affondo di Bonanni

Leggi su formiche

(Di martedì 30 agosto 2022) Al punto in cui siamo arrivati della nostra storia, bisognerebbe porsi la domanda: quantono agli italiani populismo e? Ad esempio, tutti si affannano per apparire preoccupati della crisi energetica, delle privazioni che potremo subire con l’avanzare del prossimo autunno e dei costi iperbolici senza controllo delle bollette, ma del perché tutto ciò è accaduto non è dato saperlo. Le forze politiche impegnate nella contesa elettorale hanno voglia veramente di fare luce sulle cause di questo disastro? Sinora hanno parlato solo degli effetti, perché se dovessero entrare nel merito dell’accaduto nel passato remoto e prossimo, potrebbero venire a galla diffuse disinvolture della classe dirigente, come tradimenti, ignoranza, cinismo, codardia, assenza di civismo e di senso dello Stato. Per valutare il disastro italiano, basterebbe solo ...