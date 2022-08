Così Gorbaciov commentava Putin e Trump: "Il presidente russo? Ora siamo in cattivi rapporti" (Di martedì 30 agosto 2022) "Trump ha poca esperienza politica. Con Putin ho cattivi rapporti" (Video d'archivio - 2016) Leggi su lastampa (Di martedì 30 agosto 2022) "ha poca esperienza politica. Conho" (Video d'archivio - 2016)

serenabortone : Le parole perestrojka e glasnost segnarono la mia generazione. Anni di speranze nella vittoria globale della democr… - graglietti : @aspide_l Non sono così sicuro che Gorbaciov sia stato un agnellino privo di gravi colpe, ma grazie a lui, perestro… - Entreri_Arnodas : È così che muore la libertà: sotto scroscianti applausi. #Gorbaciov - CarloBolognesi1 : @gervasoni1968 Gorbaciov è stato dimenticato al pari dell'URSS ma chi ha seguito la politica sa benissimo quanto si… - valealazraki : RT @AGisotti: Così Joaquín Navarro-Valls raccontava il rapporto tra #Gorbaciov e Wojtyla in una mia intervista per la Radio Vaticana in occ… -