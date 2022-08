Cos’è e come funziona il Fondo Nuove Competenze (Di martedì 30 agosto 2022) Il Fondo Nuove Competenze, conosciuto anche come FNC, e previsto dal Decreto Rilancio è una misura governativa che mira a migliorare la formazione dei lavoratori. Si tratta di un Fondo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e nasce con l’obiettivo di sostenere le aziende nella formazione dei dipendenti, per gestire al meglio i nuovi bisogni delle imprese nella delicata fase post pandemia. Vediamo come funziona il FNC, a chi spetta e cosa prevede. Cos’è il Fondo Nuove Competenze Il Fondo Nuove Competenze è una misura gestita direttamente dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ed è a tutti gli effetti uno strumento di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Il, conosciuto ancheFNC, e previsto dal Decreto Rilancio è una misura governativa che mira a migliorare la formazione dei lavoratori. Si tratta di uncofinanziato dalSociale Europeo e nasce con l’obiettivo di sostenere le aziende nella formazione dei dipendenti, per gestire al meglio i nuovi bisogni delle imprese nella delicata fase post pandemia. Vediamoil FNC, a chi spetta e cosa prevede.ilIlè una misura gestita direttamente dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ed è a tutti gli effetti uno strumento di ...

