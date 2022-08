Cos’è e come funziona BeReal? il nuovo social che sta spopolando (Di martedì 30 agosto 2022) BeReal, Cos’è e come funziona il nuovo social delle foto «vere» che non si possono ritoccare L’app è nata nel 2020 da due ragazzi francesi: Alexis Barreyat e Kévin Perau. Dopo avere avuto un discreto successo in Francia è esplosa questa estate negli Stati Uniti soprattutto nei campus universitari. Proprio dove era nata Facebook. Una notifica sullo smartphone e due minuti di tempo per scattare una foto e postarla sul proprio account. BeReal è il nuovo social che vuole fare da contraltare a Instagram, dove ogni scatto è sottoposto a filtri, post prodotto e ritoccato per rientrare nei canoni prestabiliti e cercare di essere sempre perfetto. «I tuo amici, davvero» è uno degli slogan utilizzati dal sito ufficiale del ... Leggi su helpmetech (Di martedì 30 agosto 2022)ildelle foto «vere» che non si possono ritoccare L’app è nata nel 2020 da due ragazzi francesi: Alexis Barreyat e Kévin Perau. Dopo avere avuto un discreto successo in Francia è esplosa questa estate negli Stati Uniti soprattutto nei campus universitari. Proprio dove era nata Facebook. Una notifica sullo smartphone e due minuti di tempo per scattare una foto e postarla sul proprio account.è ilche vuole fare da contraltare a Instagram, dove ogni scatto è sottoposto a filtri, post prodotto e ritoccato per rientrare nei canoni prestabiliti e cercare di essere sempre perfetto. «I tuo amici, davvero» è uno degli slogan utilizzati dal sito ufficiale del ...

