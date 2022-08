Corruzione al ministero dell'Istruzione, chiuse le indagini preliminari: mazzette per oltre 3 milioni di euro, quadri, doppio autista e chalet (Di martedì 30 agosto 2022) Si era lasciata corrompere per piccoli sfizi come un materasso ergonomico, una maxi fornitura di biscotti krumiri, lezioni di sci, una serigrafia dal titolo Tavolata reale e un frigorifero da... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 agosto 2022) Si era lasciata corrompere per piccoli sfizi come un materasso ergonomico, una maxi fornitura di biscotti krumiri, lezioni di sci, una serigrafia dal titolo Tavolata reale e un frigorifero da...

LucaCesaretti : RT @Radio1Rai: #Miur La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sulla corruzione negli appalti del ministero dell’Istruzione. In 15 rischiano… - Gazzettino : Corruzione al ministero dell'Istruzione, chiuse le indagini preliminari: mazzette per oltre 3 milioni di euro, quad… - MartaDj1 : RT @Radio1Rai: #Miur La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sulla corruzione negli appalti del ministero dell’Istruzione. In 15 rischiano… - Radio1Rai : #Miur La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sulla corruzione negli appalti del ministero dell’Istruzione. In 15… - mercurinb : Federico Bianchi di Castelbianco. Che nome altisonante. L'imprenditoria privata in cose pubbliche Corruzione al min… -