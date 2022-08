Coronavirus | 31mila casi nelle ultime 24 ore Continua il calo dei ricoveri Ma le vittime tornano ad essere quasi 100 in un giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Sono 31.088 i nuovi contagi da Covid registrati24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati, come sempre al lunedì, in numero decisamente inferiore: 8.355. Lesono 98, in crescita rispetto alle 60 di ieri. I tamponi effettuati sono 208.996. Il tasso è al 14,9%, in aumento rispetto al 13,3% di ieri. Sul fronte ospedaliero, sono 226 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.427, 204 in meno rispetto a 24 ore fa. Gli attualmente positivi sono complessivamente 660.241, in discesa di 8.523. Dimessi e guariti sono 21.010.197 (+39.512) mentre il totale deidall’inizio della pandemia è di 21.845.943, quello dei decessi è ...