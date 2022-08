Convocati Fiorentina, le scelte di Italiano per l’Udinese: altre due esclusioni (Di martedì 30 agosto 2022) Convocati Fiorentina, le scelte del tecnico Vincenzo Italiano in vista del match contro l’Udinese: la lista completa Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei Convocati della Fiorentina per il match contro l’Udinese. Fuori, oltre agli infortunati Duncan e Nico Gonzalez, anche Bonaventura e Zurkowski. Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Barak, Benassi, Bianco, Maleh, Mandragora, Saponara Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022), ledel tecnico Vincenzoin vista del match contro: la lista completa Vincenzoha diramato la lista deidellaper il match contro. Fuori, oltre agli infortunati Duncan e Nico Gonzalez, anche Bonaventura e Zurkowski. Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Barak, Benassi, Bianco, Maleh, Mandragora, Saponara Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

