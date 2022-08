Conferenza stampa Zanetti: «Verona? La sfida si deciderà così» (Di martedì 30 agosto 2022) Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli parla alla vigilia del match contro il Verona: le sue dichiarazioni Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia del match tra Empoli e Verona. CONDIZIONE – «Intanto abbiamo solo un giorno per prepararla, ieri abbiamo pensato al recupero. Non ho indicazioni particolari, ma i ragazzi stanno abbastanza bene. Anche gli avversari avranno la stessa difficoltà». Verona – «Il Verona è forte e ha individualità importanti. Mi aspetto una sfida maschia, saranno importanti i duelli. Per noi è l’occasione giusta per cercare di vincere». DIFFICOLTA’ – «Sulla manovra abbiamo fatto belle azioni in velocità, siamo stati più verticali. Quando gli attaccanti non fanno gol è perchè l’organizzazione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022), il tecnico dell’Empoli parla alla vigilia del match contro il: le sue dichiarazioni Paoloha parlato alla vigilia del match tra Empoli e. CONDIZIONE – «Intanto abbiamo solo un giorno per prepararla, ieri abbiamo pensato al recupero. Non ho indicazioni particolari, ma i ragazzi stanno abbastanza bene. Anche gli avversari avranno la stessa difficoltà».– «Ilè forte e ha individualità importanti. Mi aspetto unamaschia, saranno importanti i duelli. Per noi è l’occasione giusta per cercare di vincere». DIFFICOLTA’ – «Sulla manovra abbiamo fatto belle azioni in velocità, siamo stati più verticali. Quando gli attaccanti non fanno gol è perchè l’organizzazione ...

