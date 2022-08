Concorso Agenzia Dogane 2022: pubblicato il bando per 980 posti (Di martedì 30 agosto 2022) **aggiornamento del 30/08/2022:sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 i bandi del Concorso Agenzia Dogane 2022, rivolti a candidati diplomati e laureati. Come già anticipato, i posti disponibili sono 980, così suddivisi: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare al Concorso: i requisiti, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi. Per iniziare la preparazione delle prove d’esame del Concorso in arrivo, consigliamo lo studio del nuovo Manuale dedicato. Unisciti al gruppo Telegram sul Concorso Agenzia Dogane ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 agosto 2022) **aggiornamento del 30/08/:sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agostoi bandi del, rivolti a candidati diplomati e laureati. Come già anticipato, idisponibili sono 980, così suddivisi: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare al: i requisiti, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi. Per iniziare la preparazione delle prove d’esame delin arrivo, consigliamo lo studio del nuovo Manuale dedicato. Unisciti al gruppo Telegram sul...

