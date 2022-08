Concorso Agenzia Dogane 2022: bandi per 970 posti, calendario in GU (Di martedì 30 agosto 2022) Conto alla rovesci per i due nuovi bandi per il Concorso 2022 indetto dall' Agenzia delle Dogane : il calendario e le date complete per le selezioni sono resi disponibili con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale " quarta serie speciale " concorsi ed esami del 30 agosto 2022. Concorsi pubblici: tutte le assunzioni entro il 2023 2 Agosto 2022 I due bandi coinvolgeranno, rispettivamente, 970 ... Leggi su pmi (Di martedì 30 agosto 2022) Conto alla rovesci per i due nuoviper ilindetto dall'delle: ile le date complete per le selezioni sono resi disponibili con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale " quarta serie speciale " concorsi ed esami del 30 agosto. Concorsi pubblici: tutte le assunzioni entro il 2023 2 AgostoI duecoinvolgeranno, rispettivamente, 970 ...

