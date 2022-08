LaVeritaWeb : Dopo aver sbagliato le previsioni su Putin, il segretario dem va a farfalle sul tema del caro gas. La sua collega d… - pdnetwork : “Le minacce di diplomatici russi a stampa italiana sono un fatto. Nonostante questo,Salvini non ha mai stralciato i… - amendolaenzo : A proposito dell'unità della dx: FdI vuole il blocco navale, la Lega no. La Lega propone Flat Tax e scostamento, Fd… - MarcoEXbloccato : RT @CuginoPaolo: @pdnetwork @EnricoLetta Nel 2011 @berlusconi si dimise grazie a una tempesta finanziaria perfetta organizzata da voi con l… - Nonnadinano : RT @JGiusi: Secondo i sondaggisti la Meloni+Salvini+Berlusconi detto #CentroDestra vincerà a mani basse con percentuali bulgare Dopo aver s… -

ilGiornale.it

Giorgia Meloni risulta al momento la leader più convincente,il 21% delle preferenze. A seguire, entrambi al 17%, Letta e Conte, Calenda al 9%, Salvini al 7%,al 7%, Renzi al 4% e Di ...C'è un gran fermento in Forza Italiaex parlamentari in uscita polemicamente dal partito di. Confidate possano portare in dote qualche voto al terzo polo Ci sono stati contatti o ... "Con Berlusconi, la coalizione sarà pro-Europa". Weber zittisce la sinistra L’ex attaccante di Atalanta e Spal è passato in prestito con diritto di riscatto al Monza in questa sessione ... ha dichiarato come la società azzurra non volesse cederlo e che la chiamata di Silvio ...Intervista al candidato di Forza Italia in Campania, Tullio Ferrante: "Io e Marta Fascina andavamo da studenti ad ascoltare il Cav" ...