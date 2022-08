Como | Henry nuovo azionista del club | le immagini | VIDEO

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo Cesc Fàbregas, anche Thierry, suo ex compagno di squadra nell'Arsenal, è diventatodelin Serie B. Ecco, neldi 'GazzettaTV', l'ex attaccante della Francia nella città lariana per la conferenza stampa di...

GoalItalia : 'Ho amato molto la Juve e l'Italia' ? Thierry Henry è un nuovo azionista del Como ? - DiMarzio : #SerieB, @CalcioComo | La conferenza stampa di Thierry #Henry, nuovo azionista del club, tra ambizione, progetti e… - FBiasin : “Thierry #Henry al #Como”. A leggerlo fa abbastanza impressione. - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Como_1907, #Henry nuovo azionista del club: le immagini | #VIDEO - @Lega_B #SerieB #Como1907 #ComoCalcio #Como https:… - PianetaMilan : .@Como_1907, #Henry nuovo azionista del club: le immagini | #VIDEO - @Lega_B #SerieB #Como1907 #ComoCalcio #Como -

Nell'epoca del risultatismo, del tutto e subito, sulla sponde del Lago dinon passano inosservate le parole illuminate del leggendario Thierry. Sarà lui il nuovo azionista del club, presentato ieri con uno sguardo lungimirante: "Questa società che vive i miei ...In tribuna, ieri sera, oltre all'annunciato Thierry(che ha seguito il match da una posizione ... Lunedì 29 agosto- Brescia 0 - 1 La classifica di serie B Ascoli e Genoa 7 punti, Reggina, ..."Henry c'è, il Como no. Non basta Fabregas", titola La Provincia oggi in edicola. Lariani ko (0-1) con il Brescia. Espulso Arrigoni nel primo tempo, poi subito il gol di Bertagnoli. Nella ripresa Como ...Nell'epoca del risultatismo, del tutto e subito, sulla sponde del Lago di Como non passano inosservate le parole illuminate del leggendario Thierry Henry ...