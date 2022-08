Come valutare il merito degli insegnanti? Il pedagogista Calvani: vedere cosa si fa in classe e i risultati ottenuti nel tempo (Di martedì 30 agosto 2022) Di Antonio Calvani ex prof. Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale - In un articolo uscito sul Corriere della Sera, Scuola non è solo questione di soldi, del 26 agosto 22, Gianni Canova, Rettore della IULM, sottolinea giustamente Come, se da un lato il problema della scuola sia sotto i riflettori nelle sue dimensioni portanti, edilizia, selezione. stabilizzazione insegnanti, loro retribuzione e così via, rimane assente la specificazione dei criteri e delle finalità in cui quei temi dovrebbero essere articolati in dettaglio per arrivare poi a toccare ciò che interessa davvero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Di Antonioex prof. Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale - In un articolo uscito sul Corriere della Sera, Scuola non è solo questione di soldi, del 26 agosto 22, Gianni Canova, Rettore della IULM, sottolinea giustamente, se da un lato il problema della scuola sia sotto i riflettori nelle sue dimensioni portanti, edilizia, selezione. stabilizzazione, loro retribuzione e così via, rimane assente la specificazione dei criteri e delle finalità in cui quei temi dovrebbero essere articolati in dettaglio per arrivare poi a toccare ciò che interessa davvero. L'articolo .

