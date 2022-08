Come si smonta il pacco pignoni (Di martedì 30 agosto 2022) Siamo andati in Fsa e con Stefano Colangelo scopriamo i segreti della cassetta: la durata, i segreti per farla funzionare al meglio, gli attrezzi necessari e le manovre per ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Siamo andati in Fsa e con Stefano Colangelo scopriamo i segreti della cassetta: la durata, i segreti per farla funzionare al meglio, gli attrezzi necessari e le manovre per ...

carseri : RT @aspettaaspetta: @giusbrindisi Non smonta proprio niente, non siamo scemi come credete. E neppure senza memoria. Ancora oggi certi medic… - Gazzetta_it : Come si smonta il pacco pignoni - Gianluca_8 : @MileUnadura Nordio di Forza Italia smonta propaganda di #GiorgiaMeloni: Il #blocconavale proposto da Meloni è solo… - Fratzen13 : RT @aspettaaspetta: @giusbrindisi Non smonta proprio niente, non siamo scemi come credete. E neppure senza memoria. Ancora oggi certi medic… - Kurt6713 : RT @maurizioacerbo: Nordio di Forza Italia smonta propaganda di #GiorgiaMeloni: Il #blocconavale proposto da Meloni è solo uno slogan elett… -