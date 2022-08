Come mantenere l’abbronzatura a fine estate? Ecco il segreto (Di martedì 30 agosto 2022) Come mantenere l’abbronzatura a fine estate? Ormai settembre è alle porte e la tintarella tende già a sbiadire: Come possiamo mantenerla il più possibile a lungo? Ecco tutti i trucchi che devi provare. Per molti la fine della bella stagione significa addio all’abbronzatura ma chi l’ha detto che settembre porta via tutti i residui della tintarella tanto duramente conquistata? Ci sono trucchi e rimedi naturali per cercare di mantenerla più a lungo possibile, Ecco Come. foto Adobe stockmantenere l’abbronzatura estiva è il desiderio di molte ma a meno che non abitiate a due passi dalla spiaggia o da un solarium, bisogna ricorrere a qualche accorgimento. ... Leggi su chenews (Di martedì 30 agosto 2022)? Ormai settembre è alle porte e la tintarella tende già a sbiadire:possiamo mantenerla il più possibile a lungo?tutti i trucchi che devi provare. Per molti ladella bella stagione significa addio alma chi l’ha detto che settembre porta via tutti i residui della tintarella tanto duramente conquistata? Ci sono trucchi e rimedi naturali per cercare di mantenerla più a lungo possibile,. foto Adobe stockestiva è il desiderio di molte ma a meno che non abitiate a due passi dalla spiaggia o da un solarium, bisogna ricorrere a qualche accorgimento. ...

