Colpo di grazia sui prezzi | Putin chiude i rubinetti del gas | Nuovo stop

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022) Nuova chiusura dei, l'Europa appesa al gas di Vladimirmentre il caro energia sta strangolando famiglie e imprese. Gazprom interromperà la fornitura del gasdotto Nord Stream I a partire dalle quattro del mattino di giovedì 31 agosto fino alla stessa ora del 3 settembre per riparazioni dell'unica unità di pompaggio rimasta in servizio. Lo ha annunciato la compagnia di stato russa del gas, citata dall'agenzia stampa russa Tass. Il gasdotto Nord Stream 1 già opera al 20% della sua capacità, dato che solo una delle sue turbine è operativa, riferisce la Tass. L'annuncio arriva mentre si intensifica la crisi del gas russo, nell'ambito della guerra in Ucraina. I ministri europei dell'Energia avranno un incontro di emergenza il 9 settembre per coordinare la risposta alla crescita deidelle forniture. Dopo lo ...