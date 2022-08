Colesterolo alto, perché è pericoloso (anche) per il cuore della donna (Di martedì 30 agosto 2022) Ipertensione. Diabete. Colesterolo. Secondo Alberico Catapano, ordinario dei Farmacologia all’Università di Milano – Irccs Multimedica, questi tre “nemici” del cuore non sono solo elementi da controllare, ma veri e propri fattori causali per l’insorgenza di patologie ischemiche come l’infarto. Scoprire se qualcosa non funziona a dovere con visite ed esami è fondamentale, così come è importante parlare della situazione con il medico e mettere in atto tutte le contromisure necessarie per arrivare agli obiettivi che ci si propone. Per il Colesterolo LDL, quello cattivo, sarebbe importante tenersi sotto i 115 milligrammi per decilitro se si è in buona salute, sotto i 70 se si è ad alto rischio e sotto i 55 se si è ad altissimo rischio. Quindi, se c’è bisogno di farmaci, assumeteli con costanza. È il ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022) Ipertensione. Diabete.. Secondo Alberico Catapano, ordinario dei Farmacologia all’Università di Milano – Irccs Multimedica, questi tre “nemici” delnon sono solo elementi da controllare, ma veri e propri fattori causali per l’insorgenza di patologie ischemiche come l’infarto. Scoprire se qualcosa non funziona a dovere con visite ed esami è fondamentale, così come è importante parlaresituazione con il medico e mettere in atto tutte le contromisure necessarie per arrivare agli obiettivi che ci si propone. Per ilLDL, quello cattivo, sarebbe importante tenersi sotto i 115 milligrammi per decilitro se si è in buona salute, sotto i 70 se si è adrischio e sotto i 55 se si è ad altissimo rischio. Quindi, se c’è bisogno di farmaci, assumeteli con costanza. È il ...

