Cocciaretto saluta New York

Eurosport IT

Nel quarto game peròè riuscita a recuperarne uno (3 - 1) ma dopo aver fallito due opportunità per il 3 - 2 è stata Sasnovich ad allungare sul 5 - 1, complice la scarsa vena in risposta ...Anche Jasmine Paoliniil torneo femminile al primo turno, come già accaduto a Martina ... Abbiamo poi Elisabetta, che arriva dalle qualificazioni degli Us Open 2022: la sua ... US Open 2022, Qualificazioni Day 2 - La giovane Italia! Bene Cocciaretto, Cobolli e Arnaldi. Avanti anche Seppi Dopo tre vittorie convincenti nelle qualificazioni termina all’esordio nel main draw l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli Us Open ...La 28enne mancina toscana è 27esima. La riminese raggiunge il 59° posto, suo best ranking. Stabile in vetta Swiatek tallonata da Kontaveit ...