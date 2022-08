Classifica Vuelta a España 2022: Evenepoel con quasi 3 minuti su tutti! Pozzovivo miglior italiano (Di martedì 30 agosto 2022) Remco Evenepoel ha rafforzato la maglia roja ed è sempre più al comando della Classifica generale della Vuelta a España 2022. Il fuoriclasse belga ha dominato la cronometro individuale da Elche ad Alicante, mettendo in mostra tutte le sue eccezionali doti nelle prove contro il tempo e sfruttando al meglio un tracciato completamente pianeggiante di 30,9 km. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl ha compiuto un altro passo verso la conquista della terza grande corsa a tappe della stagione, anche se siamo soltanto a metà del programma e le prossime frazioni sono infarcite di montagne. LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI Remco Evenepoel, la cui tenuta sulla distanza delle tre settimane è ancora tutta da comprovare, ha rifilato distacchi consistenti a tutti gli altri uomini di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Remcoha rafforzato la maglia roja ed è sempre più al comando dellagenerale della. Il fuoriclasse belga ha dominato la cronometro individuale da Elche ad Alicante, mettendo in mostra tutte le sue eccezionali doti nelle prove contro il tempo e sfruttando al meglio un tracciato completamente pianeggiante di 30,9 km. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl ha compiuto un altro passo verso la conquista della terza grande corsa a tappe della stagione, anche se siamo soltanto a metà del programma e le prossime frazioni sono infarcite di montagne. LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI Remco, la cui tenuta sulla distanza delle tre settimane è ancora tutta da comprovare, ha rifilato distacchi consistenti a tutti gli altri uomini di ...

