Cirò Marina, sparatoria a ferragosto: sei arresti tra Napoli e la Calabria (Di martedì 30 agosto 2022) Sei arresti sono stati eseguiti tra Cirò Marina e Napoli, dai carabinieri dell'Aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cirò Marina e da quelli del... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 agosto 2022) Seisono stati eseguiti tra, dai carabinieri dell'Aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia die da quelli del...

mattinodinapoli : Cirò Marina, sparatoria a ferragosto: sei arresti tra Napoli e la Calabria - calabrianewsit : Cirò marina, sei persone in manette per gli spari contro auto e casa di pensionato e figlio a Ferragosto -… - CN24_tv : ‘Ndrangheta. Spari contro un pensionato ed il figlio, sei arresti a Cirò Marina ??? QUI ? - TelemiaLaTv : Il segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Enzo Scalese, esprime la propria soli… - fraanigro : devo inquadrare il motivo per la quale mi sono addormentata a ciró marina e mi sono svegliata a cariati -