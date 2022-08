Cinema in lutto | addio a un vero genio Il suo lavoro resterà nella storia | stroncato dalla malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Ralph Eggleston, animatore, art director e scenografo vincitore del premio Oscar presso i Pixar Animation Studios, è morto lunedì dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas. Aveva 56 anni. Eggleston ha vinto l’Oscar del cortometraggio animato per aver scritto e diretto il film Pixar del 2001 “For the Birds”. La Pixar ha twittato un omaggio, dicendo: “La Pixar e il mondo gli saranno per sempre grati”. L’animatore è stato anche direttore artistico dell’originale ” Toy Story ” e il suocome artista è stato visto in numerosi film Pixar tra cui “Monsters, Inc.”, “Alla ricerca di Nemo”, “Wall-E”, “Cars, “Gli incredibili” e “Dentro e fuori”. Ralph Eggleston, morto l’art director e animatore Pixar e Disney Il suo ultimoaccreditato è stato in “Soul” del 2020, dove ha lavorato come artista dello sviluppo all’interno del ...