Cicloturismo, numeri da record per la Spoleto-Norcia in Mtb: al via il 2 settembre (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ci avviamo a chiudere domani le iscrizioni online per La SpoletoNorcia in MTB 2022 superando la soglia dei 1.500 partecipanti e dunque confermando le cifre del 2019, ultimo anno prepandemia, in un momento in cui analoghi appuntamenti sportivi e cicloturistici mostrano un calo dovuto sia all’ampliarsi dell’offerta, sia a una generale contrazione della capacità di spesa. La nostra manifestazione si mostra competitiva e accresce l’indotto turistico del territorio, trainando con il Cicloturismo il sistema dell’accoglienza della zona che tuttavia può e deve crederci di più”. Questa la dichiarazione di Luca Ministrini, presidente della SSD La SpoletoNorcia in MTB, società organizzatrice dell’evento che si appresta ad aprire i battenti della nona edizione venerdì 2 settembre, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ci avviamo a chiudere domani le iscrizioni online per Lain MTB 2022 superando la soglia dei 1.500 partecipanti e dunque confermando le cifre del 2019, ultimo anno prepandemia, in un momento in cui analoghi appuntamenti sportivi e cicloturistici mostrano un calo dovuto sia all’ampliarsi dell’offerta, sia a una generale contrazione della capacità di spesa. La nostra manifestazione si mostra competitiva e accresce l’indotto turistico del territorio, trainando con ilil sistema dell’accoglienza della zona che tuttavia può e deve crederci di più”. Questa la dichiarazione di Luca Ministrini, presidente della SSD Lain MTB, società organizzatrice dell’evento che si appresta ad aprire i battenti della nona edizione venerdì 2, ...

