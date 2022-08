Ciclismo: Vuelta, Evenepoel domina la cronometro e rafforza leadership (Di martedì 30 agosto 2022) Alicante, 30 ago. - (Adnkronos) - Remco Evenepoel domina la decima tappa della Vuelta di Spagna, una cronometro individuale di 31 km con partenza da Elche e arrivo ad Alicante e rafforza la sua posizione di leader della corsa. Il belga della Quick Step Alpha Vinyl si impone con 48" di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 1' sul francese Remi Cavagna, suo compagno di squadra. In classifica generale Evenepoel guida con 2'41" su Roglic e 3'03" sullo spagnolo Enric Mas (Movistar). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Alicante, 30 ago. - (Adnkronos) - Remcola decima tappa delladi Spagna, unaindividuale di 31 km con partenza da Elche e arrivo ad Alicante ela sua posizione di leader della corsa. Il belga della Quick Step Alpha Vinyl si impone con 48" di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 1' sul francese Remi Cavagna, suo compagno di squadra. In classifica generaleguida con 2'41" su Roglic e 3'03" sullo spagnolo Enric Mas (Movistar).

sportface2016 : #Evenepoel fenomeno alla #Vuelta: trionfa a cronometro e si consacra in un grande giro - RSIsport : ????? Remco Evenepoel fa sua anche la cronometro e consolida la leadership alla Vuelta. Il belga conta ora 2'41' di… - sportface2016 : #Vuelta2022, la classifica generale aggiornata dopo la decima tappa: #Evenepoel sempre più in rosso - sportface2016 : #Vuelta2022, risultati e classifica decima tappa: #Evenepoel devastante anche a cronometro - Eurosport_IT : Ora è ufficiale: Remco Evenepoel vuole la roja, e in parte, già ce l’ha ?????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 |… -