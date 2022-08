Chiesa cattolica, dal rigorismo alla misericordia si passa per la sinodalita (Di martedì 30 agosto 2022) La Chiesa cattolica non sarà una casa di vetro, ma vedere solo dietro le quinte non aiuta ad avere un quadro completo. Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da scandali gravi, abusi e finanze sono stati al centro di cronache gravi. Servivano riforme giuridiche. Ma non solo, serviva anche un’idea di Chiesa in linea con le nuove sfide, enormi, per chi ha cuore il Vangelo. Rigore o misericordia? La questione degli uffici, la Curia Romana, rientra in questo grande problema: come adeguarsi al mondo che cambia sempre più velocemente? La riforma degli uffici non è tecnica, fonda un’idea di Chiesa. Il trionfalismo non ha più molto senso, ma oggi serve un parametro chiaro per sostenere la scelta della missionarietà! Innanzitutto bisogna capire se si è d’accordo. Usare la riunione romana dei cardinali per ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Lanon sarà una casa di vetro, ma vedere solo dietro le quinte non aiuta ad avere un quadro completo. Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da scandali gravi, abusi e finanze sono stati al centro di cronache gravi. Servivano riforme giuridiche. Ma non solo, serviva anche un’idea diin linea con le nuove sfide, enormi, per chi ha cuore il Vangelo. Rigore o? La questione degli uffici, la Curia Romana, rientra in questo grande problema: come adeguarsi al mondo che cambia sempre più velocemente? La riforma degli uffici non è tecnica, fonda un’idea di. Il trionfalismo non ha più molto senso, ma oggi serve un parametro chiaro per sostenere la scelta della missionarietà! Innanzitutto bisogna capire se si è d’accordo. Usare la riunione romana dei cardinali per ...

