Chiara Nasti svela il nome del figlio in arrivo: ecco come si chiamerà (Di martedì 30 agosto 2022) A poche settimane dalla nascita del figlio Chiara Nasti torna a parlare di sé. La 24enne influencer ha scelto anche stavolta Instagram per dare qualche notizia sul nascituro. La foto di famiglia sui social Solo qualche ora fa Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, che presto convoleranno a nozze, hanno pubblicato sui social una loro foto insieme ai loro amici a quattro zampe: un barboncino e un gatto. Leggi anche: Chiara Nasti si sposa, la proposta di Zaccagni: 'Non vedo l'ora di essere tua moglie' L'annuncio del nome del bambino A corredo della foto una frase: "Aspettando Thiago". Un vero e proprio annuncio per i suoi follower che finalmente hanno scoperto quale sarà il nome di una delle coppie più seguite del momento. Le critiche dei fan ...

