Chiara Ferragni chiede ai fan: paghereste per contenuti esclusivi su Instagram? Quanto? (Di martedì 30 agosto 2022) Sareste disposti a pagare per avere accesso a contenuti esclusivi dei vostri vip e influencer preferiti sui social network? Questa domanda su Instagram se l'è posta anche Chiara Ferragni, dopo che la piattaforma ha annunciato la possibilità di abbonarsi alle pagine dei creator per poter ottenere news in anteprima, fatte a posta per loro. Instagram @ChiaraFerragniL'imprenditrice digitale, che nella question box delle storie ha anche chiesto Quanto i suoi 27,7 milioni di follower pagherebbero per questi contenuti extra, ha posto la domanda in termini generici, parlando di "profili preferiti", e non direttamente di se stessa. Al sondaggio, attivo per sole 24 ore dal 28 agosto 2022, il 77 per cento dei fan ha risposto di ...

