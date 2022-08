Chiara Ferragni a Ibiza, i look sexy fanno impazzire Fedez (e i follower) (Di martedì 30 agosto 2022) Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Ibiza per ricaricare le pile durante l’estate. In una bellissima villa con piscina, contornata da un enorme giardino, hanno trascorso settimane di spensieratezza e relax insieme ai figli Leone e Vittoria. Sui social, c’era da aspettarselo, non è mancato il reportage del soggiorno sulla Isla Blanca con l’influencer che ha sfoggiato un outfit più spregiudicato dell’altro e suo marito sempre più pazzo di lei. La polemica non va in vacanza Lo scatto al centro delle polemicheI giorni a Ibiza sono trascorsi veloci e Chiara Ferragni ha fatto sognare i follower raccontando tutti i momenti più belli. Ma la polemica è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si tratta dei Ferragnez. Le immagini della loro escursione ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 30 agosto 2022)hanno sceltoper ricaricare le pile durante l’estate. In una bellissima villa con piscina, contornata da un enorme giardino, hanno trascorso settimane di spensieratezza e relax insieme ai figli Leone e Vittoria. Sui social, c’era da aspettarselo, non è mancato il reportage del soggiorno sulla Isla Blanca con l’influencer che ha sfoggiato un outfit più spregiudicato dell’altro e suo marito sempre più pazzo di lei. La polemica non va in vacanza Lo scatto al centro delle polemicheI giorni asono trascorsi veloci eha fatto sognare iraccontando tutti i momenti più belli. Ma la polemica è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si tratta dei Ferragnez. Le immagini della loro escursione ...

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - Franco40195453 : @matteosalvinimi Quali giovani? I followers di Chiara Ferragni? Per favore sta zitto e non dire una pirlata al giorno.,. - Arturo_Parisi : RT @Novella_2000: Chiara Ferragni lancia un sondaggio tra i suoi follower (ma il risultato non le piacerà affatto) - FOTO -