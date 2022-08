Chi ha ucciso Andrea Maiolo? Fermato il fidanzato della sorella (Di martedì 30 agosto 2022) Andrea Maiolo, 30 anni di Biella con alcuni problemi mentali, è stato ucciso a coltellate la scorsa domenica, poco dopo mezzogiorno, in un bar. Sin dall’inizio si è parlato di una lite in famiglia ed infatti il suo presunto aggressore sarebbe Gregory Gucchio, 22 anni di Cossato e fidanzato con la sorella della vittima, Alessia Maiolo. Andrea sarebbe stato ucciso con una coltellata che lo ha raggiunto all’addome. Subito dopo il delitto Gregory Gucchio è stato Fermato e portato in questura per essere interrogato. Omicidio Andrea Maiolo: la ricostruzione Secondo quanto emerso da La Repubblica, tra Andrea Maiolo ed il cognato ci sarebbe stata una lite già ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 30 agosto 2022), 30 anni di Biella con alcuni problemi mentali, è statoa coltellate la scorsa domenica, poco dopo mezzogiorno, in un bar. Sin dall’inizio si è parlato di una lite in famiglia ed infatti il suo presunto aggressore sarebbe Gregory Gucchio, 22 anni di Cossato econ lavittima, Alessiasarebbe statocon una coltellata che lo ha raggiunto all’addome. Subito dopo il delitto Gregory Gucchio è statoe portato in questura per essere interrogato. Omicidio: la ricostruzione Secondo quanto emerso da La Repubblica, traed il cognato ci sarebbe stata una lite già ...

enpaonlus : Il coraggio di Chiara, 12 anni, ha permesso la denuncia del delinquente uccisore e la sopravvivenza delle tre sorel… - dennycrane60 : @busettodavide Provo a spiegarlo con parole semplici. Stiamo con l’invaso e non con chi ha raso al suolo intere cit… - C3vLocke : RT @ItalexitMori: @irmadaria Non avete espresso dubbi su. Avete criminalizzato chi parlava di anti infiammatori. È ben diverso. Ora raccogl… - DerDreschi84 : Ecco a tutti quelli che amano “gli amici pelosetti” e se ne sbattono di chi muore disperato in mare io regalerei qu… - __ANT_Z___ : @EBurreddu @barbarab1974 In Brasile chi veniva ricoverato al Prevent Senior veniva ucciso con dosi letali di farmac… -