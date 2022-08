Chi è Giovanna Boda | l' ex manager del Miur accusata di aver incassato mazzette milionarie

(Di martedì 30 agosto 2022) Tra le organizzatrici delle giornate della Legalità, nominata commendatore dal presidente Napolitano, dopo i terremoti in Abruzzo si presentava nelle scuole nei capannoni per assicurarsi di persona che gli studenti fossero al sicuro. Poi lo scandalo, nel 2021, e il tentativo di...

Money.it

Tra le organizzatrici delle giornate della Legalità, nominata commendatore dal presidente Napolitano, dopo i terremoti in Abruzzo si presentava nelle scuole nei capannoni per assicurarsi di persona ......guidati nel loro dialogo da Aldo Cazzullo che poi sullo stesso fil rouge con Moni Ovadia e... Fino ad arrivare a un tema tanto classico quanto drammaticamente attuale come "comincia la ... Chi è Giovanna Boda, la manager coinvolta nello scandalo del Miur (e quanto ha guadagnato) Tra le organizzatrici delle giornate della Legalità, nominata commendatore dal presidente Napolitano, dopo i terremoti in Abruzzo si presentava nelle ...Giovanna Boda e altre 13 persone sono indagate per corruzione e illeciti negli appalti pubblici scolastici. Ecco chi è l'ex capo del Dipartimento delle risorse umane del ministero dell'Istruzione.